Собянин осмотрел строящийся ФОК на юго-западе Москвы

Работы завершат через несколько месяцев

В Москве в этом году в эксплуатацию будут сданы 20 новых спортивных объектов. И уже через несколько месяцев завершится строительство гимнастического комплекса на базе знаменитой спортшколы "Самбо-70". Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. Здесь будут не только тренажерные залы, но и площадка для проведения различных соревнований.

Как театр с вешалки, спортивная гимнастика начинается со станка. Хореографию и пластику на соревнованиях оценивают не менее строго, чем прыжки. Перед зеркалами тренировки - три раза в неделю по 30 минут. В этом зале 14-летняя Анастасия Рассейкина занимается впервые - помещение совершенно новое.

Гимнастический зал - сердце физкультурно-оздоровительного комплекса - пока почти пуст. Брусья, кольца, турники здесь еще предстоит смонтировать. А вот трибуны по периметру уже на месте: кроме тренировок в зале можно проводить соревнования уровня Первенства Москвы. В помещении обращают на себя три ямы разной ширины и глубины.

"Это прыжковые ямы, которые будут заполняться поролоном. И они необходимы в методике подготовки юных спортсменов для того, чтобы они не боялись выполнять сложную акробатику. То есть одно дело - упасть на пол или на мат, а другое дело - в яму, которая заполнена мягким поролоном", - сказал Сергей Сушинский, директор отделения "Олимпия" ГБОУ "ЦСиО "Самбо-70" Москомспорта.

На 100 процентов оборудован зал тренажерный. Здесь есть все необходимое и для кардиотренировок, и для силовых занятий. Одновременно здесь могут заниматься до 35 человек. Кроме того, комплекс включает в себя сауну, массажный кабинет и кабинет врача.

В этом месте на улице Губкина гимнасты занимались с начала 60-х. Но прежнее здание морально и физически устарело, его разобрали и возвели совершенно новое. Работы начались в 2018 году. Особое внимание строители уделили покрытиям - они должны быть удобными и безопасными для спортсменов, - а также инсоляции. Зал очень светлый за счет огромных панорамных окон.

"Пока заниматься рано, но, я надеюсь, месяца через 2-3 здесь уже можно будет реально заниматься, потому что всё уже сделано. Это первая специализированная школа спортивной гимнастики, построенная за последние десять лет. Много в Москве, что строим. Но вот таких специальных объектов спорта для спортивной гимнастики не было. Хотя вот спортивная гимнастика в Москве одна из самых лучших в мире", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Комплекс станет новой площадкой известной спортивной школы "Самбо-70". В ней сейчас занимаются на бюджетной основе почти 15 тысяч человек. Особенностью школы является уникальная методика, предполагающая совмещение спортивных тренировок и изучения общеобразовательных предметов. За прошедшие годы центр подготовил более 40 тысяч воспитанников, среди которых чемпионы мира и Европы, победители и призёры Олимпийских игр.

"Если сравнивать по условиям, то, конечно, этот зал намного больше, потому что я не знаю, тут мы, наверное, сможем со всеми тренерами работать. Потому что в том зале мы, конечно - мужчины, женщины - мужское отделение, женское отделение, мы все вместе. У нас очень тесно", - рассказала Анна Масленникова, старший тренер ГБОУ "ЦСиО "Самбо-70" Москомспорта отделение "Олимпия".

Кроме ФОКа, уже в этом году для "Самбо-70" построят общеобразовательную школу со спортивным залом в ТиНАО. Также в планах до конца 2024 года возвести ледовый дворец на пересечении Новоясеневского проспекта с улицами Ясногорская и Тарусская.

Егор Киселёв, Илья Ушаков, Станислав Чубин, Роман Лагунов, "ТВ Центр".

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