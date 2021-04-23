Собянин: началось строительство последнего двухпутного тоннеля на БКЛ метро

Щит проложит сразу два пути на востоке: между "Печатниками" и "Нагатинским затоном"

В этом году в Москве полностью завершится строительство всех тоннелей Большой кольцевой линии метро. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". Глава города отметил, что на БКЛ началась проходка последнего двухпутного тоннеля. Щит проложит сразу два пути на востоке: между станциями "Печатники" и "Нагатинский затон".

Участок непростой. Здесь очень сложная геология. Даже перекрытия в мае отрезка соседней Люблинско-Дмитровской линии, как это бывает в подобных случаях, займет не две, а три недели.

Всю мощь и силу инженерной мысли здесь можно оценить только с высоты птичьего полета. В желобе, длина которого 200 метров, а глубина 17 - гигантский механизм. Это тоннелепроходческий щит "Виктория" готовится проложить путь для новой линии метро.

Символический старт, и работа начинается. Увидеть грунт на ленте транспортера пока нельзя – еще сутки щит будет ломать временную бетонную стену, чтобы потом проходить до 18 метров в день. Все управление этой махиной сосредоточено в маленькой кабине, которую здесь называют капитанской рубкой.

"Как на подводной лодке трехмерные координаты. Мы едем только по приборам. Визуально мы ничего не видим", - сказал оператор щита "Виктория" Александр Сокол.

Работа идет круглосуточно. Бригады на вахте по 12 часов. Перегон – почти 1700 метров. В конце участка к началу смены и после ее окончания проходчикам придется преодолевать это расстояние по своему же тоннелю.

Капитанский мостик этого подземного корабля. Команда на борту - 50 человек. Внутри - тоннелепроходческий щит - это особая концентрация инженерных систем. Ведь машина во время проходки сразу строит железобетонный желоб тоннеля.

"Викторию" разработали специально для московского метро. Но перед тем, как попасть в столицу, она проложила трехкилометровый тоннель на большой олимпийской стройке в Сочи. Здесь машина уже прошла участки Некрасовской линии и БКЛ. Гигантский щит "Виктория" пробивает тоннели, по которым составы идут сразу в двух направлениях.

"Десятиметровый тоннелепроходческий комплекс применяется при строительстве метро. Тем самым сокращает время строительства. При строительство 100 метров тоннеля – 200 метров путей", - сказал руководитель подразделения "Дубровка" Константин Пономаренко.

В столице не самая простая геология. К тому же почти половина перегона проходит под Москвой-рекой. Но метростроевцы проблемы в этом не видят.

"Это дополнительные мероприятия, это мониторинг, но это уже не настолько катастрофично, как это было раньше. То есть развитие технологий делает свое дело", - заявил заместитель директора по строительству дирекции №2 АО "Мосинжпроект" Юрий Петрунин.

"Печатники" Большой кольцевой соединят с одноименной остановкой Люблинско-Дмитровской линии. Станция входит в 11-километровый участок БКЛ от "Текстильщиков" до "Кленового бульвара". В 2022 году почти полмиллиона москвичей получат альтернативный маршрут метро.

"Перемещаться на метро не только по радиальным направлениям и делать пересадку на нашей традиционной исторически важной кольцевой линии, но и на рубежах, в удаленных от центра города", - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев.

По подсчетам проектировщиков, появление БКЛ сэкономит пассажирам около 15 минут в пути. Это время сложится в года, которые люди посвятят себе, а не проведут в дороге.

Иван Колесников, Марина Шишлакова, Андрей Корнилов, Владислав Карташов, Николай Мурашов. "ТВ Центр".

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