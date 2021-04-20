Пожарные спасли упавшую с моста в Москву-реку девушку

Она хотела сделать селфи

Пожарные спасли из Москвы-реки девушку, упавшую с Большого Каменного моста. Об этом сообщает "ТВ Центр".

По словам очевидцев, она пыталась сделать селфи, но поскользнулась на парапете и оказалась в воде. Рабочие, которые ремонтировали мост, бросили ей спасательный круг. Но самостоятельно выбраться у пострадавшей не получилось.

В тот момент по набережной возвращались сотрудники 37-й пожарной части. Они заметили девушку и при помощи верёвки помогли ей вылезти на берег.

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