ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пожарные спасли упавшую с моста в Москву-реку девушку

15:06
  • вторник
  • 20 апреля 2021

Она хотела сделать селфи

Пожарные спасли из Москвы-реки девушку, упавшую с Большого Каменного моста. Об этом сообщает "ТВ Центр".

По словам очевидцев, она пыталась сделать селфи, но поскользнулась на парапете и оказалась в воде. Рабочие, которые ремонтировали мост, бросили ей спасательный круг. Но самостоятельно выбраться у пострадавшей не получилось.

В тот момент по набережной возвращались сотрудники 37-й пожарной части. Они заметили девушку и при помощи верёвки помогли ей вылезти на берег.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Спасатели МЧС
Спасатели МЧС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.