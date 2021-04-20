Керамику и текстиль Пикассо, Матисса и Леже показали в Пушкинском музее

В Москве открылась выставка "Не живопись"

Сегодня в Пушкинском музее открылась уникальная выставка, которая впервые представляет великих художников минувшего века в весьма неожиданном ракурсе. Более 70 работ Пикассо, Матисса, Дюфи, Дени и ни одной картины - только керамика и текстиль. Впрочем, мастера умели превращать в художественное произведение буквально всё.

Пабло Пикассо выводит искусство в тираж в буквальном смысле. Блюда и миски с плоским дном художник воспринимает как холсты. На выставке "Не живопись", которая открылась в Пушкинском музее - керамика, текстиль и графика. Авторы - только гении. Те, кто определил развитие искусства 20 века.

"Здесь мы имеем дело с великими художниками, чьи имена мы знаем, но чьи вещи такого рода прикладного, бытового, мы знаем не так хорошо. Многие из этих вещей крайне редко показываются, многие ранжируют предметы живописи в нашей постоянной экспозиции, мы их даже не замечаем", - говорит директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак.

На вазах Мориса Дени танцуют девушки и художнику удается создать иллюзию заполненного светом пространства, а у обнаженной купальщицы - черты лица его жены. А для французского художника и скульптора Анри Матисса керамика была своего рода "пробой пера" перед делом жизни - монументальной росписью. Главной его работой стала капелла женского монастыря во французском городе Ванс.

"Это настолько цельное здание и по эскизам невозможно понять, насколько там все продуманно. Насколько продуманы размеры, витражи, освещение. Но по эскизам можно понять тонкость работы - в этом Матисс себе верен", - говорит куратор выставки, научный сотрудник отдела искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков ГМИИ им. А.С. Пушкина Елена Коротких.

Жан Люрса создавал самые большие гобелены в мире. Свои первые текстильные произведения он вышивал сам под руководством матери. А впоследствии рисунок по его эскизам наносился цветными нитями на ручном станке. Это полотно посвящено национальной трагедии - памяти ста французских коммун, сожженных в годы фашистской оккупации.

"Шпалера выткана была только в 1947 году. Она попала в Россию очень оригинальным способом: парижские коммунисты подарили ее Сталину на его юбилей. А поскольку выставка подарков ему находилась в нашем музее, многие произведения Западноевропейского искусства попали к нам", - говорит куратор выставки старший научный сотрудник отдела искусства старых мастеров ГМИИ им. А.С. Пушкина Елена Пильник.

А Фернана Леже считают создателем эстетики механического искусства. В его работах - взгляд на послевоенную Францию. На шпалерах — люди в городе, машины и механизмы. Всего на выставке около 70 произведений.

На текстильных панно Рауля Дюфи можно наблюдать оптические эффекты, переходы линий и цветов. Каждое полотно - произведение искусства, создано вручную по сложной старинной технологии.

"Фактически, это гравюра на ткани, на хлопковом полотне, которая уже дополнялась художником, часто он видел необходимость в добавлении мазков, отдельных цветовых пятен. Это фактически печать. Это деревянный брусок, на который наносится краска, и которым все печатается по ткани", - говорит Елена Коротких.

На основе текстильных разработок Дюфи была создана коллекция тканей для известных мировых брендов. Чтобы рассмотреть узоры и другие необычные экспонаты, у посетителей музея будет два месяца. Выставка открыта до 20 июня.

Наталья Тарасова, Мария Леванова, Арсений Калашников, Дмитрий Власов. "ТВ Центр".

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