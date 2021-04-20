Главархив опубликовал список награжденных "За оборону Москвы"

В виртуальном музее "Москва - с заботой об истории" появились более полумиллиона имен

Главархив опубликовал список награждённых "За оборону Москвы". Более полумиллиона имён тех, кто зимой и весной 1942 года строил оборонительные сооружения на подступах к столице. Это мирные жители, в том числе и дети. Их дневниковые записи снова звучат на сайте виртуального музея.

Письма, полные недетских страданий. Дневниковые записи шестиклассников и семиклассников. Те, кто под бомбежками, находясь в оккупации, ходил в школу в 1941 году, рассказывают о том, что происходит в их деревне, с их семьей.

- Немцы увидели бойцов и наставили на них винтовки: "Русь, сдавайтесь!"

Озвучить написанное, по сути, живую боль тех, кто был на первом и втором рубеже обороны Москвы, доверили ровесникам. Сегодняшним школьникам. Из простых историй, пусть и незаметных в масштабах страны, складывается народный подвиг.

- С того дня мы стали свободны от немецко-фашистского ига.

Все это время подлинники находились в научных институтах, затем - в фондах Главархива. Там же хранились и списки героев тыла. Документы отсканировали, выложили в открытый доступ. Теперь более полумиллиона имен, награжденных медалью "За оборону Москвы", на сайте виртуального музея.

День, когда впервые с начала войны был развеян миф о непобедимости немецких войск, окончание битвы за Москву, в этом доме встречают цветами. Александра Васильевна Устинова - непосредственный участник событий военных 1941-42 годов.

Медаль "За оборону Москвы" она ценит больше других наград. Наравне со всеми строила оборонительные сооружения, валила лес, не прекращая основной работы даже во время бомбёжек вражеской авиации. Ведь электрик на железной дороге незаменим. В памяти осталось до сих пор каждое действие, отточенное до автоматизма 79 лет назад.

"10 киловольт надо спустить на 1600 Вольт. И переменять ее в постоянный ток. Через ртутные выпрямители. Минус подсоединяли к рельсам, а плюс подсоединяли к проводам", - сказала участник обороны Москвы Александра Устинова.

Женщины заменяли ушедших на фронт мужчин. Благодаря их работе вовремя доставляли нашей армии подкрепление - эшелоны с боеприпасами и продовольствием. Без сбоев вывозили в эвакуацию гражданское население. При обороне Москвы Александра Васильевна потеряла отца, ушедшего на фронт добровольцем. В 1944 году погиб брат, лётчик. Но день, когда в столице объявили, что враг отброшен, и Москва выстояла, помнит, как вчера. И встречает эту первую Победу.

Анастасия Мартынова, Марина Шишлакова, Дмитрий Панов, Алексей Комаров, "ТВ Центр".

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