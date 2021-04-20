На МЦК открылась новая мойка для "Ласточек"

Благодаря этому сократятся затраты на эксплуатацию

На Московском центральном кольце открылся первый моечный комплекс, где будут приводить в порядок поезда "Ласточки". Ранее для этого составы отправляли на станцию "Подмосковная" Рижского направления, а потом возвращали на МЦК. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Теперь все будет намного быстрее. Новый пункт открыли в районе станции "Андроновка". Мощности позволяют в сутки помыть до восьми составов, в том числе и те, которые курсируют между Москвой и Иваново, Костромой, Смоленском и другими городами.

Мойка автоматизирована и благодаря очистным сооружениям сокращается затраты на эксплуатацию и уменьшается загрязнение экологии. Здесь же "Ласточки" смогут пройти как техническое обслуживание, так и внеплановый ремонт.

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