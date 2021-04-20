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"Была для меня всем": бывший возлюбленный Ани Лорак о расставании с ней

15:06
  • вторник
  • 20 апреля 2021

Пара распалась из-за политики

Бывший гражданский муж и экс-продюсер певицы Ани Лорак Юрий Фалеса рассказал, что привело к их расставанию после восьми лет в отношениях.

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Мужчина признался, что в свое время ради исполнительницы ушел из семьи. Однако в 2005 году их отношения стали ухудшаться, и в итоге пара распалась. По мнению продюсера, большую роль в их с Лорак расставании сыграла политическая ситуация на Украине. Фалеса отметил, что из-за политических проблем в стране певицу не пустили на "Евровидение" в качестве участницы, что ее сильно расстроило.

Фалеса подчеркнул, что они с Лорак расстались без лишней драмы. Он принял решение оставить возлюбленной команду музыкантов и композиции, а затем даже инициировал еще одну попытку отправить певицу на "Евровидение". Но к тому времени артистка уже состояла в отношениях с Муратом Налчаджиоглу, который сам занялся менеджментом, передает "Собеседник".

"Лорак для меня была всем. Было очень тяжело. От всего отвлекла работа. Некогда было страдать", - подытожил Фалеса.

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