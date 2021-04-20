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Власти Москвы не согласовали митинг 21 апреля и демонстрацию 1 мая

14:27
  • вторник
  • 20 апреля 2021

В городе по-прежнему действует запрет на массовые мероприятия

Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы сообщил, что в связи с запретом на проведение массовых мероприятий из-за пандемии, а также из-за нарушений требований федерального закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" столичные власти не согласовали акцию 21 апреля и демонстрацию 1 мая. Информацию со ссылкой на пресс-службу ведомства передает информагентство "Москва".

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Как отметили в департаменте, в городе продолжается поэтапное снятие коронавирусных ограничений, но запрет на массовые публичные мероприятия, установленный указом мэра от 5 марта 2020 года, остается в силе.

"В связи с изложенным проведение данных публичных мероприятий согласовано быть не может", - уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что поданное уведомление о митинге 21 апреля на Манежной площади содержало ряд нарушений требований федерального закона, при этом заявленное в документе как организатор лицо находится сейчас за пределами России. Это же касается и человека, уполномоченного выполнять распорядительные функции. Акция в итоге согласована не была.

Это же касается и демонстрации 1 мая от КПРФ, митинга ЛДПР в тот же день и митинга представителей Московской федерации профсоюзов.

В случае проведения мероприятий, подчеркнули в департаменте, организаторы и участники могут быть привлечены к ответственности в установленном порядке.

Прежде в интернете стали распространяться публикации с упоминанием о готовящейся в столице несанкционированной акции протеста. Главное управление МВД по Москве предупредило о недопустимости участия граждан в несогласованных митингах. Вместе с тем Генеральная прокуратура напомнила об уголовной ответственности за призывы к массовым беспорядкам.

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