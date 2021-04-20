Московские врачи провели гибридную операцию попавшей в ДТП женщине

От удара у нее образовалась аневризма грудной аорты

Медицинская помощь столичных врачей потребовалась семье из Ижевска. Мать и дочь попали в страшную аварию. Из-за сильного удара и у одной и у другой образовалась аневризма грудной аорты. Московские медики провели "гибридные" операции. Это новая технология, когда открытое хирургическое вмешательство невозможно.

Передвижение по больнице - только в сопровождении медбрата. Из-за гипса она пока еще не может ходить сама, но то, что удалось выжить в той аварии, - уже чудо.

​​"Я была в реанимации. Я вообще не знала. Ну, конечно, очень хочется жить", - говорит Алла Шельпякова.

​Это семейная трагедия со счастливым концом. В ДТП пострадала не только Алла, но и ее 18-летняя дочь. Причем обе получили практически одинаковые травмы. Пока в родном Ижевске женщину с множественными переломами врачи буквально "собирали", в Москве в Центре хирургии имени академика Петровского ее дочери удаляли посттравматическую аневризму грудной аорты. Она образовалась из-за сильного удара. Ровно через месяц в руки к этим же врачам поступила мама с точно таким же диагнозом. Но уже в более тяжелой форме.

​​​​"Обнаружили, что и у мамы такая же аневризма перешейка с надрывом. И, соответственно, мы ее взяли на себя. Тоже на лечение. Анатомически у нее немножко другая история, другая ситуация, поэтому ей мы пошли не просто на протезирование перешейка аорты, а на гибридную операцию — установку гибридного протеза, то есть протезирование дуги и стентирование нисходящей аорты", - объясняет заведующий отделением кардиохирургии № 1 Российского научного центра хирургии им. Академика Б.В. Петровского Эдуард Чарчян.

​Так называемые "гибридные" операции — новый тренд современной медицины. Они сочетают два лечебных подхода. Там, где невозможно открытое вмешательство, оперируют эндоваскулярные хирурги. Через сосуды они подходят к пораженному участку. Несколько бригад врачей работают одновременно.

​"Разрез у пациентки был выполнен через стернотомию посередине грудной клетки, вот такой был доступ, и пациентке был вот такой протез имплантирован. Это вот хирургическая часть, та часть, которая доступна хирургу, при этом доступе, а эта часть хирургу не доступна, это эндоваскулярная часть, которая выполняется доступом через бедренную артерию", - объясняет врач-кардиолог Российского научного центра хирургии им. Академика Б.В. Петровского Марина Кабанова.

​И все это одна операция. Дополнительных уже не потребуется. Зато требуется высокая квалификация хирургов, чтобы сделать такое. Гибридные операции в России успешно проводят последние 10 лет. И во многих случаях сейчас с применением отечественных протезов. Поэтому операции становятся все более доступными.

Елена Сахно, Роман Лагунов, "ТВ Центр".

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