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Названы сроки начала персонифицированной вакцинации от коронавируса

15:11
  • вторник
  • 20 апреля 2021

Со временем вакцинироваться смогут те, кому сейчас мешают противопоказания

Переход от масштабного вакцинирования к подбору персонифицированной вакцины от коронавируса для конкретного пациента будет совершаться постепенно и займет от одного до трех лет, считает директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.

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По его словам, без искусственной иммунизации населения победить коронавирус не получится. При этом Тотолян подчеркнул, что сейчас все три российские вакцины от COVID-19 равны по показаниям и противопоказаниям.

"На сегодняшний день все вакцины имеют равные права... одинаковые как показания, так и противопоказания. Но есть те группы заболеваний, которые вызывают серьёзные опасения, но это не означает, что не надо при наличии таких заболеваний вакцинировать - это означает, что надо идти step by step, вначале от ограниченных клинических исследований у данных категорий, у групп риска, и постепенно этот опыт экстраполировать на более широкий контингент", - заявил Тотолян.

Он выразил мнение, что с появлением новых препаратов нужно будет изучать их действие на группах риска. В результате врачи смогут подбирать для каждого пациента именно ту вакцину, которая будет для него наиболее оптимальной, передает РИА Новости.

На сегодняшний день в России зарегистрировано уже три вакцины от COVID-19. Первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции создали ученые из НИЦ имени Гамалеи. Вторая вакцина "ЭпиВакКорона" изготовлена специалистами новосибирского центра "Вектор". Третьей стала "Ковивак", разработанная в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН. Также в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса для животных "Карнивак-Ков".

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