Переизбранный президент Чада погиб после боевых ранений

Он возглавлял страну с 1990 года

Во вторник от полученных во время боевых действий против повстанцев ранений скончался президент Чада Идрисс Деби Итно, передает агентство AFP со ссылкой на государственное телевидение республики.

"Президент и верховный главнокомандующий Идрисс Деби Итно только что скончался", - сказал Азема Бермандоа - официальный представитель армии Чада.

Смертельное ранение, продолжил он, глава государства получил в минувшие выходные, когда лично руководил операцией против повстанцев. Произошло это к северу от Нджамены.

Прежде во вторник сообщалось, что Идрисс Деби Итно, возглавляющий страну с 1990 года, победил на президентских выборах, состоявшихся 11 апреля, с 79,32% голосов.

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