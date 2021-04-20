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Россия закрыла для полетов часть зоны над Крымом и Черным морем

15:19
  • вторник
  • 20 апреля 2021

Запрет действует до 24 апреля

Район над Черным морем и Крымом объявлен зоной, опасной для полетов гражданской авиации. Три уведомления об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов (NOTAM) выпустила Россия.
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Запрет на полеты действует до 24 апреля. Полностью перекрыты несколько воздушных трасс в Симферопольском районе полетной информации над акваторией Черного моря. Зона полетов над Крымским полуостровом не перекрывается. В отдельных зонах перекрыто движение по эшелонам свыше 11 900 метров – это выше уровня полетов гражданских самолетов. В других запрет действует, начиная с уровня моря или с высоты в 6 100 метров.

Пресс-служба Черноморского флота 20 апреля напомнила о маневрах, которые проходили в рамках контрольной проверки сил флота. По данным военных, в учениях были задействованы более 20 кораблей и катеров ЧФ, а также три эскадрильи штурмовиков объединения ВВС и ПВО Южного военного округа, передает ТАСС.

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