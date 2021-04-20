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Вера Брежнева сообщила о задержании в Испании

15:19
  • вторник
  • 20 апреля 2021

Певица рассказала о "запоминающемся путешествии"

Певица Вера Брежнева, которая приехала в Испанию в рамках телепроекта "Орел и решка", рассказала о своем задержании полицией в Барселоне.

"Началось путешествие с трех часов в полиции аэропорта, а потом из полиции сразу в кадр!" — сообщила в Instagram Брежнева. При этом она не уточнила, что стало причиной задержания. Певица рассказала, что это было одно из самых запоминающихся путешествий в ее жизни.

Ранее бывшая участница группы "ВИА Гра" Санта Димопулос заявила, что считает Веру Брежневу самой успешной из всех, кому довелось когда-либо выступать в составе коллектива.

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