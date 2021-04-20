ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Google назвал борщ российским блюдом

15:45
  • вторник
  • 20 апреля 2021

Споры о происхождении борща не утихают

Платформа "Google искусство и культура" включила борщ в десятку российских блюд, которые вошли в историю.
Украинский шеф-повар призвал декоммунизировать национальную кухню

В статье отметили, что история борща уходит в глубину столетий. Изначально для приготовления этого супа использовался борщевик, но затем его заменили другими ингредиентами, а "борщом" стали называть все супы с кислым вкусом.

"В поваренных книгах есть множество вариантов, в том числе украинский борщ (с тертым салом и чесноком), борщ по-московски (с разными видами мяса – беконом, сосисками и вареной говядиной) и даже борщ по-флотски (с красным перцем и копченой свининой)", - сказано в тексте.

В список также попали такие блюда, как винегрет, салат "Оливье", сырники, пельмени, гречневая каша, бефстроганов, окрошка, блины и шашлык.

Все чаще в последние годы возникают споры о "родине" борща, а заявления о "русском" происхождении популярного супа подвергаются критике со стороны Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Борщ
Борщ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.