Google назвал борщ российским блюдом

Споры о происхождении борща не утихают

Платформа "Google искусство и культура" включила борщ в десятку российских блюд, которые вошли в историю.

В статье отметили, что история борща уходит в глубину столетий. Изначально для приготовления этого супа использовался борщевик, но затем его заменили другими ингредиентами, а "борщом" стали называть все супы с кислым вкусом.

"В поваренных книгах есть множество вариантов, в том числе украинский борщ (с тертым салом и чесноком), борщ по-московски (с разными видами мяса – беконом, сосисками и вареной говядиной) и даже борщ по-флотски (с красным перцем и копченой свининой)", - сказано в тексте.

В список также попали такие блюда, как винегрет, салат "Оливье", сырники, пельмени, гречневая каша, бефстроганов, окрошка, блины и шашлык.

Все чаще в последние годы возникают споры о "родине" борща, а заявления о "русском" происхождении популярного супа подвергаются критике со стороны Украины.

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