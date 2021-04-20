Си Цзиньпин назвал отношения Китая с Россией образцовыми

Продолжается всеобъемлющее стратегическое сотрудничество

Председатель КНР Си Цзиньпин направил приветствие участникам диалога "Партия "Единая Россия" - Коммунистическая партия Китая", в котором заявил, что уже 20 лет Москва и Пекин углубляют всеобъемлющее стратегическое сотрудничество, демонстрируя "образец современных отношений между мировыми державами". Об этом пишет агентство "Синьхуа".

"Две партии на протяжении длительного времени продолжают институализировать свои контакты, всеми силами укрепляют политическое и стратегическое взаимодоверие между Китаем и Россией", - отметил Си Цзиньпин, подчеркнув, что период пандемии принес с собой неустойчивость, так что от государств требуется сыграть роль опоры для всеобщего развития.

Китайский лидер добавил, что Москва и Пекин должны быть защитой для стабильности и справедливости в мире.

В феврале Си Цзиньпин провел переговоры с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом, по итогам которых заявил, что противостояние Китая с США станет катастрофой для всех.

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