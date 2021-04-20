ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Си Цзиньпин назвал отношения Китая с Россией образцовыми

15:39
  • вторник
  • 20 апреля 2021

Продолжается всеобъемлющее стратегическое сотрудничество

Председатель КНР Си Цзиньпин направил приветствие участникам диалога "Партия "Единая Россия" - Коммунистическая партия Китая", в котором заявил, что уже 20 лет Москва и Пекин углубляют всеобъемлющее стратегическое сотрудничество, демонстрируя "образец современных отношений между мировыми державами". Об этом пишет агентство "Синьхуа".
Россия и Китай заявили о деструктивной роли США в мире

"Две партии на протяжении длительного времени продолжают институализировать свои контакты, всеми силами укрепляют политическое и стратегическое взаимодоверие между Китаем и Россией", - отметил Си Цзиньпин, подчеркнув, что период пандемии принес с собой неустойчивость, так что от государств требуется сыграть роль опоры для всеобщего развития.

Китайский лидер добавил, что Москва и Пекин должны быть защитой для стабильности и справедливости в мире.

В феврале Си Цзиньпин провел переговоры с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом, по итогам которых заявил, что противостояние Китая с США станет катастрофой для всех.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Си Цзиньпин
Си Цзиньпин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.