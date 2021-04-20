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Халатность газовой службы назвали причиной взрыва в Нижегородской области

15:45
  • вторник
  • 20 апреля 2021

В результате ЧП пострадали 7 человек, погиб ребенок

Главная версия следствия по делу о взрыве в жилом доме в Нижегородской области – несоблюдение мер безопасности сотрудниками газовой службы. Глава региона Глеб Никитин заверил, что виновных привлекут к ответственности.
Стали известны подробности взрыва в жилом доме в Нижегородской области

"Произошел взрыв бытового газа, следственные органы выдвигают приоритетную версию - это недостаточное соблюдение мер безопасности при подключении и при работе, в том числе аварийной бригады при вызове на запах газа. Следственные действия будут продолжены, конечно, обязательно надо будет привлечь к ответственности виновных", - цитирует Никитина ТАСС.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело, задержаны два сотрудника районной газовой службы. Вечером 19 апреля в одной из квартир трехэтажного жилого дома в селе Маргуша взорвался газ. Взрыв обрушил перекрытия между вторым и третьим этажами, возник пожар. Погиб ребенок, всего пострадали семь человек, в том числе трое детей.

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