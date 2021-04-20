Участникам церемонии вручения "Оскара" разрешат не надевать маски

Церемонию приравняли к съемке телепередачи

Во время церемонии вручения кинопремии "Оскар" участники смогут не надевать защитные маски, пока работают телекамеры. Однако носить их придется в перерывах телетрансляции, заявили в Американской киноакадемии.

В киноакадемии приравняли церемонию вручения наград к производству телепередачи, во время которого ношение средств индивидуальной защиты необязательно. Но в период рекламных перерывов гостям придется надевать маски.

Отмечается, что во время проведения мероприятия в зале смогут находиться не более 170 человек. Всем им в обязательном порядке накануне церемонии придется сдать три теста на коронавирус, передает Variety.

93-я церемония награждения премии "Оскар" пройдет в ночь с 25 на 26 апреля в театре Dolby в Лос-Анджелесе, на Union Station в Лос-Анджелесе, Highland Center в Голливуде, а также на площадках за рубежом посредством спутниковой связи. В этом году больше всего номинаций в ключевых категориях собрали картины "Земля кочевников", "Манк", "Минари", "Отец".

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