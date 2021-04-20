"США прошляпили Арктику": в Вашингтоне заявили о новой зоне конфликта

Как признали в Кремле, российско-американские отношения сейчас достигли низшей точки

Администрация США намерена поставить в центр своей внешней политики борьбу с изменениями климата на планете. Интересно, что сделать это планируется не ради спасения природы, а для того, чтобы не дать России получить ведущую роль в Арктике. Об этом во вторник прямо заявил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен. Для обсуждения ситуации в Вашингтон отбывает посол США в Москве Джон Салливан. Самое время.

Он все-таки уезжает, но обещает вернуться. Посол США в Москве отбывает в Вашингтон. Мол, для него важно поговорить напрямую с коллегами в новой администрации президента о нынешнем состоянии российско-американских отношений. Ранее наш МИД, объявив в ответ на санкции о высылке 10 американских дипломатов, настоятельно порекомендовал послу отправиться домой для консультаций.

В середине марта после скандального интервью Джо Байдена Россия отозвала своего посла из США. Джон Салливан намеревается вернуться в Москву в ближайшие недели. Однако в Кремле четко дали понять: решения подобного рода принимает не он.

В Кремле подчеркивают: рекомендация американскому послу отправиться домой для консультаций - это не высылка. Все происходит в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях. А так, контакты между Москвой и Вашингтоном не прерывались. Хотя недружественные действия и заявления со стороны тех, кого наша страна дипломатично продолжает называть "партнерами", продолжаются. Предлагая встречу двух президентов, американцы объявляют о предоставлении Украине 63-х миллионов долларов на противодействие российской агрессии.

Выставить нашу страну агрессором новая администрация США умудрилась даже в такой, казалось бы, безобидной теме как глобальное потепление. Госсекретарь Блинкен заявил, что из-за России Арктика станет новой зоной конфликта.

По версии Госдепа США, вина России в том, что в феврале наш газовый танкер впервые в истории проплыл арктическим Северным морским путем. А ведь еще до недавнего времени этот маршрут был проходим буквально несколько недель в году.

"Объективно Соединенные Штаты прошляпили Арктику, они ее проспали. Сегодня Арктика становится настоящей сокровищницей, кладезью углеводородов. И, очевидно, что США не являются не то что доминирующей силой в Арктике, они вообще никакой силой там не являются", - рассказал политолог Константин Блохин.

Сближением России и Китая в свете разногласий с США обеспокоена и Ангела Меркель. Тем не менее, ЕС продолжает следовать навязанному американцами антироссийскому курсу.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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