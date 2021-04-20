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Госдума приняла законы о запрете двойного гражданства для госслужащих

18:15
  • вторник
  • 20 апреля 2021

Документы должны вступить в силу уже с 1 июля

Во вторник депутаты Государственной думы в третьем, окончательном, чтении приняли пакет законопроектов о запрете двойного гражданства и вида на жительство для государственных и муниципальных служащих, передает "ТВ Центр".
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В нижней палате уточнили, что, согласно принятым документам, теперь лица с двойным гражданством или видом на жительство в другой стране не смогут занимать должности, предусматривающие допуск к гостайне. Кроме того, в новых законах уточняются нормы, обязывающие государственных и муниципальных служащих извещать руководство об утрате гражданства России или о приобретении гражданства другой страны или вида на жительство в ней.

"Мы сегодня рассматриваем законопроект, который внёс президент нашей страны, где конец положен второму гражданству. В этом смысл закона. И для госслужащих, и для муниципальных служащих. И для военных. Это очень важно. Вот мы все будем вместе с вами избираться. Губернаторы избираются. Декларации подаются. Это все в публичном поле. Да, правильно, чтобы и счета были только в наших российских банках. И активы только российских компаний. Мы сегодня это законодательно урегулировали", - отметил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

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