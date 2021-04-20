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Жителей Подмосковья предупредили о сильном дожде со снегом

16:19
  • вторник
  • 20 апреля 2021

Ветер усилится до 15 м/с

Экстренное предупреждение распространило главное управление ГУ МЧС России по Московской области. В регионе ожидается  сильный дождь с мокрым снегом, порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. Предупреждение действует до 15:00 21 апреля.
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"В Московской области в ближайший час с сохранением до 15:00 мск 21 апреля ожидается дождь, ночью сильный, местами с мокрым снегом; в период с 14:00 до 20:00 мск 20 апреля, на востоке области до 14:00 мск 21 апреля, ожидается ветер порывами до 15 м/с", - сообщили в МЧС.

Пешеходам в непогоду рекомендуют обходить шаткие строения и деревья. Если дождь застал на улице, не стоит спускаться в подземные переходы - лучше укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления. Автомобилистам напоминают, что нельзя парковать машину вблизи деревьев или слабо укрепленных конструкций. Водителей предостерегают от попыток проехать по подтопленным участкам дорог – лучше остановиться на обочине, приводит сообщение ведомства ТАСС.

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