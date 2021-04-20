Шойгу заявил о провокациях США и НАТО в акватории Черного моря

Военно-политическая обстановка на юго-западном стратегическом направлении остается сложной

Соединённые Штаты Америки и Североатлантический альянс продолжают вести провокационную деятельность в воздушном пространстве и акватории Черного моря. Об этом во вторник заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

Министр отметил попытки некоторых стран "нарастить свое военное присутствие у южных и западных границ России", из-за чего "военно-политическая обстановка на юго-западном стратегическом направлении остается сложной", передает ТАСС.

На прошлой неделе Шойгу сообщил, что НАТО и США перемещают войска к российским границам. В основном, силы сосредоточены на Балтике и в Причерноморье.

В МИД России также отмечали, что вооруженные силы стран Североатлантического альянса на Украине и в Черном море наращивают активность.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram