Чехия призвала союзников по НАТО выслать российских дипломатов

В Праге считают, что таким образом партнеры проявят солидарность

Прага призвала союзников по Евросоюзу и НАТО продемонстрировать солидарность. По мнению первого вице-премьера Яна Гамачека, временно исполняющего обязанности главы МИД, для этого партнеры должны последовать примеру Чехии и выслать российских дипломатов.

Ранее чешский министр назвал сотрудников посольства России "офицерами российских спецслужб". Прага, якобы, установила, что Москва причастна к взрывам на складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

Власти Чехии 17 апреля объявили персона нон грата 18 сотрудников посольства России в Праге. Российские дипломаты уже покинули чешскую столицу. Москва в ответ выслала 20 сотрудников посольства Чехии. Чешские власти сочли такой шаг "чрезмерным", передает ТАСС.

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