Сенатор Инна Святенко: Москва расширяет возможности для самозанятых

Более 400 тысяч москвичей стали индивидуальными предпринимателями в прошлом году

С начала года через службу занятости более двух тысяч человек зарегистрировались как ИП и самозанятые. Об этом во вторник рассказала сенатор, представитель Мосгордумы в верхней палате парламента Инна Святенко.

По ее словам, для поддержки самозанятых в Москве стартует проект "Среда развития", который призван объяснить, как выделиться на рынке и увеличить свои доходы.

"Образовательная и консультативная поддержка очень важна, но еще важнее - поддержка сообщества тех, кто тоже проходит путь становления своего дела", - приводит АГН "Москва" слова Инны Святенко.

Старт проекта намечен на 21 апреля. Его участниками могут стать выпускники обучающих программ по самозанятости центров "Моя работа" и "Моя карьера".

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