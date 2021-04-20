Собянин поддержал инициативу по поддержке прошедших вакцинацию москвичей старшего возраста

Бизнес серьезно обеспокоен ухудшением ситуации с коронавирусом

Ситуация с коронавирусной инфекцией в столице в последние недели начала ухудшаться. Об этом на своем персональном сайте сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, Московская торгово-промышленная палата прорабатывает программу стимулирования вакцинации пожилых, в том числе поддержку на покупку товаров и услуг повседневного спроса.

"Москвичи в возрасте 60+, сделавшие прививку, могли бы получать дополнительные скидки в магазинах, аптеках и других предприятиях потребительского рынка, которые присоединятся к этой программе", - сообщил Собянин.

Мэр отметил, что программа поощрений не должна ограничиваться скидками. Речь могла бы идти и о целевой поддержке на покупку повседневных товаров и услуг.

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