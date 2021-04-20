Военные США оценили модернизацию ядерного комплекса России

Счет – 80:0 в пользу Москвы

Модернизация ядерного комплекса США еще даже не начиналась. Тогда как в России этот процесс завершен на 80%, подсчитал глава Стратегического командования Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард.

"Легче описать то, что они не модернизируют: ничего. Под модернизацию попадает практически все, включая некоторый никогда прежде не наблюдавшийся потенциал, а также несколько тысяч не подлежащих учету в рамках договора систем вооружений", - заявил Ричард, выступая в комитете Сената Конгресса США по делам вооруженных сил. Речь шла о Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

В своем выступлении адмирал назвал Россию "ядерной стратегической угрозой". Ричард подчеркнул, что Москва решительно занимается модернизацией как обычных вооружений, так и ядерного потенциала При этом в США аналогичный процесс "находится на нуле", передает ТАСС.

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