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Вакцину "Спутник V" одобрили в Непале

17:47
  • вторник
  • 20 апреля 2021

Препарат используют в чрезвычайных ситуациях

Российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" одобрили в Непале. Власти страны разрешили использование препарата в чрезвычайных ситуациях.
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"Было дано одобрение на использование в чрезвычайных ситуациях российской вакцины "Спутник V" в Непале", - приводит слова представителя непальского регулятора Reuters. Агентство напоминает, что вакцинация препаратом AstraZeneca началась в стране в январе. Однако из-за нехватки вакцины ее пришлось приостановить.

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" по числу полученных одобрений государственными регуляторами занимает второе место в мире. Анализ данных 3,8 миллиона прошедших вакцинацию россиян показал эффективность препарата в 97,6%. "Спутник V" зарегистрирован в 60 странах.

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