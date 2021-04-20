Вакцину "Спутник V" одобрили в Непале

Препарат используют в чрезвычайных ситуациях

Российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" одобрили в Непале. Власти страны разрешили использование препарата в чрезвычайных ситуациях.

"Было дано одобрение на использование в чрезвычайных ситуациях российской вакцины "Спутник V" в Непале", - приводит слова представителя непальского регулятора Reuters. Агентство напоминает, что вакцинация препаратом AstraZeneca началась в стране в январе. Однако из-за нехватки вакцины ее пришлось приостановить.

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" по числу полученных одобрений государственными регуляторами занимает второе место в мире. Анализ данных 3,8 миллиона прошедших вакцинацию россиян показал эффективность препарата в 97,6%. "Спутник V" зарегистрирован в 60 странах.

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