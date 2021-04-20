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Собянин вручил государственные награды выдающимся жителям столицы

18:04
  • вторник
  • 20 апреля 2021

Они проявили высокий профессионализм и ответственность

Во вторник Сергей Собянин вручил награды москвичам - работникам различных отраслей социальной сферы, которые проявили высокий профессионализм и ответственность в период борьбы с пандемией коронавируса.

Открывая церемонию, мэр отметил, что у Москвы, благодаря успехам в противодействии пандемии, сегодня уже есть возможность собрать лауреатов в одном зале. Позволить себе такое может сейчас не всякий мегаполис, передает "ТВ Центр".

"В Москве даже в самые сложные периоды времени ситуация была более-менее стабильной и город нормально функционировал. Это стало возможным благодаря огромному труду наших медиков, которых мы сегодня тоже будем чествовать. Но и не только им. Благодаря слаженной работе всех наших организаций, учреждений, предприятий. И, конечно, вас, которые находятся в этом зале, представителей самых разных специальностей, работников здравоохранения, образования и культуры, строителей, энергетиков. Хочу сказать вам огромное спасибо от имени москвичей", - заявил Собянин.

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