Продолжается прием заявок на Всероссийский конкурс "Моя страна – моя Россия"

Заявки принимаются до 12 мая

В России продолжается прием заявок на участие в XVIII Всероссийском конкурсе "Моя страна – моя Россия". Это конкурс молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий.

Цель конкурса - привлечение молодежи к участию в социально-экономическом развитии российских регионов, городов и сел.

Подать заявки можно до 12 мая. Всю информацию о конкурсе можно получить на сайте www.moyastrana.ru.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram