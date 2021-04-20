Продолжается прием заявок на Всероссийский конкурс "Моя страна – моя Россия"

Заявки принимаются до 12 мая
В России продолжается прием заявок на участие в XVIII Всероссийском конкурсе "Моя страна – моя Россия". Это конкурс молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий.
Цель конкурса - привлечение молодежи к участию в социально-экономическом развитии российских регионов, городов и сел.
Подать заявки можно до 12 мая. Всю информацию о конкурсе можно получить на сайте www.moyastrana.ru.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram