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Продолжается прием заявок на Всероссийский конкурс "Моя страна – моя Россия"

18:14
  • вторник
  • 20 апреля 2021

Заявки принимаются до 12 мая

В России продолжается прием заявок на участие в XVIII Всероссийском конкурсе "Моя страна – моя Россия". Это конкурс молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий.

Цель конкурса - привлечение молодежи к участию в социально-экономическом развитии российских регионов, городов и сел.

Подать заявки можно до 12 мая. Всю информацию о конкурсе можно получить на сайте www.moyastrana.ru.

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