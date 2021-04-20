В столичном транспорте сохранили усиленный контроль наличия масок у пассажиров

Активность проверок не снизится

В метро и наземном транспорте Москвы сохраняется усиленный контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима. Как сообщили в столичном департаменте транспорта, активность проверок снижаться не будет.

"Мы не снижали и не планируем снижать активность по проверкам с начала пандемии", - заявили в пресс-службе журналистам.

Представителям дептранса столицы задали вопрос – будет ли усиливаться контроль масочно-перчаточного режима в метро и наземном транспорте. Поводо для такого предположения послужило заявление мэра Москвы. Сергей Собянин сообщил, что ситуация с коронавирусом в столице в последние 2-3 недели ухудшилась.

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