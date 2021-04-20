ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В столичном транспорте сохранили усиленный контроль наличия масок у пассажиров

18:15
  • вторник
  • 20 апреля 2021

Активность проверок не снизится

В метро и наземном транспорте Москвы сохраняется усиленный контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима. Как сообщили в столичном департаменте транспорта, активность проверок снижаться не будет.
Как проходит вакцинация от коронавируса на дому

"Мы не снижали и не планируем снижать активность по проверкам с начала пандемии", - заявили в пресс-службе журналистам.

Представителям дептранса столицы задали вопрос – будет ли усиливаться контроль масочно-перчаточного режима в метро и наземном транспорте. Поводо для такого предположения послужило заявление мэра Москвы. Сергей Собянин сообщил, что ситуация с коронавирусом в столице в последние 2-3 недели ухудшилась.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Проверка перчаточно-масочного режима в транспорте
Проверка перчаточно-масочного режима в транспорте
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.