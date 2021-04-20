Аргентина выпустила первую партию вакцины "Спутник V"

Полномасштабное производство начнется в июне

Первую партию российской вакцины от коронавируса "Спутник V" произвели в Аргентине. Препарат доставят в Центр имени Гамалеи для контроля качества, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций.

"РФПИ и фармацевтическая компания Laboratorios Richmond SACIF объявляют о производстве первой партии российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Аргентине. Как ожидается, полномасштабное производство "Спутник V" в Аргентине начнется в июне", - приводит сообщение РФПИ ТАСС.

В сообщении отмечается, что Аргентина первой из латиноамериканских стран официально зарегистрировала "Спутник V" - в рамках ускоренной процедуры (Emergency Use Authorization). Вакцинация российским препаратом началась 29 декабря 2020 года. По данным РФПИ, произведенная в Аргентине вакцина в дальнейшем может быть экспортирована в другие страны Центральной и Латинской Америки.

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