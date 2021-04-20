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Путин обсудил с президентом Кубы борьбу с коронавирусом

19:05
  • вторник
  • 20 апреля 2021

Президент России поздравил Бермудеса с избранием на пост первого секретаря ЦК КПК

Владимир Путин провел телефонный разговор с Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. Президент России поздравил кубинского коллегу с избранием на пост первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Кубы и с днем рождения.
Путин отметил важность взаимодействия стран в борьбе с COVID-19

Российский и кубинский лидеры подтвердили готовность координировать усилия по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Стороны подтвердили настрой на укрепление стратегического партнерства Москвы и Гаваны. Подчёркнута важность совместной работы по реализации согласованных проектов в торгово-экономической и других областях.

Путин и Бермудес договорились активизировать российско-кубинский диалог в различных форматах. Владимир Путин также передал дружеский привет бывшему кубинскому руководителю Раулю Кастро, сообщила пресс-служба Кремля.

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