Путин обсудил с президентом Кубы борьбу с коронавирусом

Президент России поздравил Бермудеса с избранием на пост первого секретаря ЦК КПК
Владимир Путин провел телефонный разговор с Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. Президент России поздравил кубинского коллегу с избранием на пост первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Кубы и с днем рождения.
Российский и кубинский лидеры подтвердили готовность координировать усилия по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Стороны подтвердили настрой на укрепление стратегического партнерства Москвы и Гаваны. Подчёркнута важность совместной работы по реализации согласованных проектов в торгово-экономической и других областях.
Путин и Бермудес договорились активизировать российско-кубинский диалог в различных форматах. Владимир Путин также передал дружеский привет бывшему кубинскому руководителю Раулю Кастро, сообщила пресс-служба Кремля.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram