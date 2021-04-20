Германия поддержала "Северный поток - 2"

Уложить осталось примерно 148 километров

Берлин выступает за продолжение проекта "Северный поток - 2" и считает разногласия вокруг него политической борьбой. Позицию своей страны по этому вопросу во вторник озвучила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая на пленарной сессии ПАСЕ. Несмотря на все попытки Вашингтона помешать реализации проекта, строительство газопровода уже вошло в финальную стадию.

Оспорить строительство "Северного потока - 2" противники газопровода в Парламентской ассамблее Европы пытались уже не раз. Вот и сегодня выступление канцлера Ангелы Меркель в ПАСЕ вновь превращают в дискуссию о целесообразности проекта.

"Я хотела бы подчеркнуть, что газ, который еще не пошел по "Северному потоку - 2", но уже идет по "Северному потоку-1", не хуже газа, идущего через Украину, и газа, транспортируемого из России через Турцию. Есть впечатление, что здесь, возможно, мы видим конфликт, который гораздо шире и касается вопроса, в какой мере мы хотим продолжать торговлю с Россией, прежде всего, в энергетической сфере. Германия приняла решение в пользу строительства "Северного потока - 2", - заявила Меркель.

Что, кажется, до сих пор никак не могут осознать на Украине. Явно недовольная словами немецкого канцлера, делегация депутатов из Киева сначала попыталась повторить уже порядком поднадоевший фокус из своего репертуара, а потом пошла на провокацию.

Тем не менее, еще раз подчеркивает канцлер, важно сохранять диалог с Москвой. Позиция, на которой Берлин стоял все последние годы. И, вероятно, не изменит ей и после ухода с поста самой Ангелы Меркель. Накануне правление Христианско-Демократического союза тайным голосованием поддержало Армина Лашета как кандидата в канцлеры ФРГ от консерваторов.

Глава правительства Северного Рейна - Вестфалии, самой населенной федеральной земли, Лашет - верный сторонник курса Меркель. А немецкая пресса даже называет его самым умеренным критиком Кремля. Выступает за скорейшую отмену санкций. Поддерживает строительство "Северного потока - 2". Отмечая: проект крайне выгоден Германии.

Немецкие социологи, правда, предупреждают, что с Лашетом во главе списка ХДС/ХСС рискует лишиться власти. По последним опросам, оппозиционная партия зеленых - противники проекта "Северный поток - 2" - отстает от правящего блока всего на несколько процентов. И если бы выборы в Бундестаг прошли сейчас, зеленые вполне могли бы победить. Впрочем, голосование состоится только осенью. Так что у избирателей еще есть время подумать. Да и к этому моменту газопровод уже, скорее всего, будет достроен. Укладка последних 120 километров "Северного потока" сейчас вышла на финальную стадию.

Екатерина Выскребенцева, Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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