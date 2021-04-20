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Москвичка получила "в наследство" 70 кошек (видео)

22:23
  • вторник
  • 20 апреля 2021

Что теперь будет с животными?

Необычное наследство досталось москвичке после кончины бабушки - сразу 70 кошек, с которыми она ютится в комнате коммунальной квартиры. Но и оттуда вскоре нужно будет съехать. Жильё уже продано другой наследницей. Хозяйка не в силах выбросить привыкших к дому пушистых любимцев на улицу и оставить всех у себя тоже не может. Мало кто согласится терпеть близкое соседство с нелегальным питомником. К тому же, для содержания такого количества животных нужны специальные условия.

Подробнее – в репортаже Ольги Стрельцовой

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