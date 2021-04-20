Собянин вручил государственные награды выдающимся москвичам

Мэр поблагодарил награжденных за профессионализм, самоотдачу и слаженный труд

Во вторник в столичной мэрии чествовали выдающихся жителей столицы. Сергей Собянин вручил государственные награды. На торжественной церемонии присутствовали представители разных специальностей. Это те, кто в сложный период пандемии обеспечивал нормальную жизнь города. Врачи круглосуточно спасали пациентов, учителя даже на удаленке продолжали преподавать, работал общественный транспорт, энергосистема мегаполиса, учреждения культуры.

На её уроках скучающих нет. Весь класс увлеченно обсуждает, мог ли найти себя в новой советской действительности Сергей Есенин? И, конечно, звучат стихи поэта. А перед звонком Екатерина Березович берёт в руки гитару. Есенинское лирическое. Материал усвоят все, когда учитель вот так задушевно поёт.

Специальной методикой, говорит Екатерина Львовна, такие музыкальные паузы не назовешь. Скорее, они помогают создать на уроке особую атмосферу, а для преподавания литературы это очень важно.

"Я, естественно, пою не на каждом уроке. Это было бы смешно и нелепо, но иногда, когда, например, идет речь о поэзии, я себе такую вещь позволяю, мне кажется, это какой-то более тесный, лирический контакт с детьми", - рассказала Екатерина Березович.

Екатерине Березович мэр Москвы вручил сегодня награду - почётный знак "Заслуженный учитель города Москвы". Вместе с ней в торжественной обстановке получили ордена, медали, почетные грамоты те, кто учит, лечит, строит или производит лекарства - москвичи самых разных специальностей. Сергей Собянин особо отметил - многие городские службы в пандемию работали бесперебойно.

"В Москве даже в самые сложные периоды ситуация была более-менее стабильной и город нормально функционировал. Ходил общественный транспорт, работали предприятия, организации, работали учреждения культуры, экономика в целом функционировала. И это стало возможным благодаря огромному труду наших медиков, но и не только им, благодаря слаженной работе всех наших организаций, учреждений, предприятий", - отметил Собянин.

Ордена Дружбы удостоен сегодня Николай Потекаев - на базе его научного центра была сформирована крупнейшая лаборатория ПЦР-тестирования.

"Мы постоянно чувствовали поддержку и внимание со стороны штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, государства. И вот по роду деятельности в рамках наших международных контактов мы наблюдали за работой наших коллег за рубежом, и, надо сказать, что не всегда столь адресную поддержку получали медицинские работники в других странах", - сказал он.

А руководитель центра, оказывающего бесплатную юридическую помощь - Рубен Маркарьян, награжденный медалью ордена "За заслуги перед Отечеством второй степени" - к поощрению относится философски. "Это не тебе, в общем-то, награда. Во-первых, это всем. Во-вторых, это пример. Тебя отметили для примера, чтобы другие поступали так же", - сказал он.

То, что твой труд отмечен наградой, очень ценно и приятно. Но для всех, кто сегодня был в зале, это и лишний стимул - не останавливаться и с такой же самоотдачей работать дальше.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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