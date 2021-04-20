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Вернувшимся из Турции россиянам придется дважды сдавать тест на коронавирус

19:29
  • вторник
  • 20 апреля 2021

После 1 мая правило распространится на всех прибывающих из-за рубежа

Россиянам, которые прибудут из Турции и Танзании до 1 мая, придется дважды сдавать тест на коронавирус. Такие требования содержатся в постановлении, подписанном главой Роспотребнадзора.
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Указанные правила после 1 мая распространятся на всех прибывающих на российскую территорию из-за рубежа, отмечается в документе.

"Прибывающим после 1 мая 2021 года из зарубежных стран на территорию РФ... необходимо пройти повторное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в срок до пяти календарных дней со дня въезда на территорию РФ с предоставлением сведений о результатах лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР в ЕПГУ", - сказано в постановлении, опубликованном на официальном портале правовой информации. Отмечается, что интервал между первым и повторным анализом должен составлять не менее суток.

Роспотребнадзор недавно уже объявлял об изменениях правил въезда на территорию России. С 15 апреля тест на коронавирус должны сдавать пассажиры всех видов транспорта-  а не только самолетов, как это было ранее. Указывалось, что тестирование необходимо пройти в течение трех календарных дней, а до получения результатов - соблюдать режим изоляции.

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