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Опровержение: в эфире "Событий" от 31 марта была допущена техническая ошибка

22:35
  • вторник
  • 20 апреля 2021

Редакция "ТВ Центра" приносит свои извинения

31 марта 2021 года в эфире программы "События" была допущена техническая ошибка. В сюжете о спецоперации в подмосковных Мытищах была распространена информация о виновнике инцидента, погибшем местном жителе Владимире Барданове, и продемонстрирована фотография его однофамильца, Барданова Владимира Юрьевича из посёлка Сосново Ленинградской области, не имеющего отношения к данному сюжету.

Редакция приносит свои извинения Барданову Владимиру Юрьевичу за допущенную ошибку.

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