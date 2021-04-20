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Один человек погиб и двое ранены в результате стрельбы в Нью-Йорке

20:26
  • вторник
  • 20 апреля 2021

Полиции не удалось задержать стрелка

Жителей района Лонг-Айленд в Нью-Йорке просят не покидать дома, закрыты школы. Полиция разыскивает мужчину, устроившего стрельбу  в супермаркете Stop&Shop в Уэст Хэмпстед.
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Как сообщил на брифинге комиссар полиции Нассау Патрик Райдер, один человек погиб, еще двое ранены. В каком состоянии пострадавшие, комиссар не уточнил. По словам Райдера,  которые приводит телеканал NBC, задержать стрелка не удалось.

Подробности преступления пока не сообщаются – известно только, что стреляли в офисных помещениях супермаркета. Предполагают, что стрелок скрылся, вскочив в проезжавший мимо автобус. На место преступления прибыли представители городских властей.

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