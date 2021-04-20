Один человек погиб и двое ранены в результате стрельбы в Нью-Йорке

Полиции не удалось задержать стрелка

Жителей района Лонг-Айленд в Нью-Йорке просят не покидать дома, закрыты школы. Полиция разыскивает мужчину, устроившего стрельбу в супермаркете Stop&Shop в Уэст Хэмпстед.

Как сообщил на брифинге комиссар полиции Нассау Патрик Райдер, один человек погиб, еще двое ранены. В каком состоянии пострадавшие, комиссар не уточнил. По словам Райдера, которые приводит телеканал NBC, задержать стрелка не удалось.

Подробности преступления пока не сообщаются – известно только, что стреляли в офисных помещениях супермаркета. Предполагают, что стрелок скрылся, вскочив в проезжавший мимо автобус. На место преступления прибыли представители городских властей.

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