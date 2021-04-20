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Российской делегации в ПАСЕ принесли извинения за выходку украинского депутата

20:50
  • вторник
  • 20 апреля 2021

Европейские консерваторы возмущены поведением Гончаренко

Представители Союза консерваторов и демократов в Парламентской ассамблее Совета Европы принесли извинения главе российской делегации в ПАСЕ. Об этом сообщил в  Telegram Петр Толстой. В полученном им письме подчеркивается, что консерваторы не поддерживают поведения, которое продемонстрировал представитель Украины Алексей Гончаренко.
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Инцидент произошел 20 апреля, в то время, когда делегаты получили возможность задать вопросы канцлеру Германии Ангеле Меркель. Член постоянной делегации Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко, воспользовавшись возникшей заминкой, поднял украинский флаг и заявил, что Россия убивает украинских солдат.

"Оскандалившийся сегодня Гончаренко вынудил коллег по политической группе в ПАСЕ краснеть из-за своего возмутительного поведения. Получил письмо от лидера консерваторов Йена Лиддел-Грейнджера, который извиняется за грубость украинского коллеги и его очередные выходки", — написал Толстой.

После скандала на заседании стало известно, что зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская назвала Гончаренко хамом и предложила отослать его из ПАСЕ.

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