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Apple представила новые iPad Pro и iMac

21:11
  • вторник
  • 20 апреля 2021

Они оснащены процессором M1

Компания Apple на презентации во вторник показала свои обновленные устройства. Новый компьютер iMac получил процессор M1, разработанный самими купертиновцами, дисплей с разрешением Retina увеличился до 24 дюймов.

Процессор M1, по заверениям Apple, даст компьютеру новый уровень производительности. Устройство получит до четырех портов USB-C, а клавиатуру для iMac оснастили сканером отпечатков пальцев.

Новые iPad Pro также получили процессор M1. Доступны две диагонали экранов планшетов - 11 и 12,9 дюйма. У старшей модели экран выполнен по инновационной технологии miniLED, сообщает РИА Новости.

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