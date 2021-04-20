ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названо число вакцинированных препаратом "Спутник V"

21:25
  • вторник
  • 20 апреля 2021

Вакцина эффективна против всех известных штаммов

Российской вакциной от коронавируса "Спутник V" привиты 10-11 миллионов человек, сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Врач подчеркнул, что препарат показал эффективность против всех штаммов.
Гинцбург оценил темпы производства ковид-вакцин в мире

"Вакцинировано порядка 10-11 миллионов, а может быть и больше, если учесть зарубежные страны… Как показывает этот срез на большом количестве вакцинированных, "Спутник V" дает ... очень высокий уровень протективных антител", - отметил Гинцбург в эфире программы "Док-ток" на Первом канале. По его словам, вводить повсеместное определение уровня антител у вакцинированных просто не имеет смысла.

Медик также сообщил, что Центр имени Гамалеи разрабатывает 2 технологии для быстрой адаптации вакцин к новым штаммам коронавируса. "Спутник V" доказал свою эффективность против тех мутаций, которые у всех на слуху - британского, южноафриканского и бразильского штаммов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Вакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.