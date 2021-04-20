Названо число вакцинированных препаратом "Спутник V"

Вакцина эффективна против всех известных штаммов

Российской вакциной от коронавируса "Спутник V" привиты 10-11 миллионов человек, сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Врач подчеркнул, что препарат показал эффективность против всех штаммов.

"Вакцинировано порядка 10-11 миллионов, а может быть и больше, если учесть зарубежные страны… Как показывает этот срез на большом количестве вакцинированных, "Спутник V" дает ... очень высокий уровень протективных антител", - отметил Гинцбург в эфире программы "Док-ток" на Первом канале. По его словам, вводить повсеместное определение уровня антител у вакцинированных просто не имеет смысла.

Медик также сообщил, что Центр имени Гамалеи разрабатывает 2 технологии для быстрой адаптации вакцин к новым штаммам коронавируса. "Спутник V" доказал свою эффективность против тех мутаций, которые у всех на слуху - британского, южноафриканского и бразильского штаммов.

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