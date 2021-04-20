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Офицеры ВСУ рассказали о подготовке к войне с Россией

21:58
  • вторник
  • 20 апреля 2021

К линии соприкосновения подтянуты танки и минометы

Танки и минометы ВСУ замаскированы в районе линии соприкосновения в Донбассе. Их подвезли на позиции еще три недели назад, сообщил журналистам майор подразделения, дислоцированного возле Горловки.
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"Поступил приказ укрепить позиции и создать минные противотанковые поля по линиям вероятного наступления противника", — цитирует военного издание "Страна.ua".

По словам майора ВСУ, сейчас на нейтральной полосе, дорогах и даже позади передовых позиций расставляют мины. Военнослужащий объяснил, что это резервный план обороны: если в наступлении будут участвовать российские войска, то после короткого боя украинскую пехоту отведут на вторую, более укрепленную линию.

Другой собеседник издания, в звании подполковника, рассказал об укреплении границы с Крымом, куда перебрасываются дополнительные силы. По данным военного, бригады сейчас держат на полигонах в Николаевской и Запорожской областях.

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