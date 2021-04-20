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Путин подписал указ о награждении Анастасии Раковой

22:11
  • вторник
  • 20 апреля 2021

Заместитель мэра Москвы удостоена ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени

Владимир Путин подписал указ о награждении орденами и медалями граждан, которые добились значительных результатов в своих сферах деятельности, сообщает "ТВ Центр".
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За большой вклад в организацию работы по оказанию медицинской помощи и предупреждению распространения коронавирусной инфекции орденом "За заслуги перед Отечеством" 4-й степени награждена заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

А медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" 1-й степени - руководитель пресс-службы мэра и правительства Москвы Гульнара Пенькова. За достижения в научно-педагогической деятельности и подготовке кадров - президент Российского университета Дружбы народов" Владимир Филиппов удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" 3-й степени. Всего в списке кавалеров наград, а также лауреатов почётных званий свыше 100 фамилий.

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