Путин подписал указ о награждении Анастасии Раковой

Заместитель мэра Москвы удостоена ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени

Владимир Путин подписал указ о награждении орденами и медалями граждан, которые добились значительных результатов в своих сферах деятельности, сообщает "ТВ Центр".

За большой вклад в организацию работы по оказанию медицинской помощи и предупреждению распространения коронавирусной инфекции орденом "За заслуги перед Отечеством" 4-й степени награждена заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

А медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" 1-й степени - руководитель пресс-службы мэра и правительства Москвы Гульнара Пенькова. За достижения в научно-педагогической деятельности и подготовке кадров - президент Российского университета Дружбы народов" Владимир Филиппов удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" 3-й степени. Всего в списке кавалеров наград, а также лауреатов почётных званий свыше 100 фамилий.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram