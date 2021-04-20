Доктор Александр Румянцев: здоровье необходимо сделать приоритетом страны

Финансирование системы здравоохранения нужно увеличить

Президент Национального Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева Александр Румянцев заявил, что многие пациенты испытывают трудности как при диагностике, так и при лечении.

"Упущенная возможность на каждом этапе может стоить жизни. Вот почему нужно сделать здоровье приоритетом страны", - заявил он.

По словам Румянцева, финансирование системы здравоохранения необходимо увеличить по меньшей мере в два раза. Он привел статистику: в России после увеличения расходов на лечение детской лейкемии выздоравливать стали в 10 раз чаще.

Румянцев также рассказал, что накопленный в Центре имени Рогачева опыт может найти применение и в лечении взрослых пациентов.

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