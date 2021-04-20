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Зеленский предложил Путину встретиться в Донбассе

22:52
  • вторник
  • 20 апреля 2021

Президент Украины обратился к российскому лидеру

Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести встречу в Донбассе. Об этом он заявил в видеообращении во вторник.
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"Я каждый месяц там бываю. Господин Путин! Я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война", - заявил Зеленский. По его словам, Киев взволнован из-за перемещения российских войск около границ с Украиной.

Украинский лидер также заявил, что Запад и НАТО готовы оказать стране финансовую помощь, а также ввести в отношении России более жесткие санкции.

"Я говорил с лидерами Соединенных Штатов Америки, Франции, Германии, Великобритании, Турции, с президентом Совета Европы и генсеком НАТО. Они, как и все другие партнеры, - на нашей стороне", - приводит ТАСС слова Зеленского.

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