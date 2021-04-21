Политолог Орлов: США попытаются оказать давление из-за Севморпути

Северный морской путь выгоднее, а США его не могут контролировать

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил о возможности возникновении нового театра конфликта в Арктике, где заметно растет роль России. Ранее Минобороны США пообещало пристально следить за деятельностью нашей страны в регионе. О судьбе проекта Северного морского пути с ведущим программы "События. 25-й час" поговорил политолог Дмитрий Орлов.

"Белый театр конфликта в Арктике возникает потому что, Северный морской путь короче в полтора раза, а значит, конкурентоспособнее пути через Суэцкий канал. И то, что газовоз прошел без сопровождения ледокола – это революция. Себестоимость этого прохода существенно падает и приближается к проходу в обычных водах, не скованных льдом. И естественно, это сразу создаёт проблемы и беспокойство для тех игроков, прежде всего, США, которые привыкли к определённым маршрутам транспортировки товаров и контролю над ними. Севморпуть они, естественно, контролировать не могут.

Конечно, США могут запретить пользоваться Севморпутем своим союзникам. Например, "Северный поток-2", там жесткая позиция США, она агрессивная. Но против своей выгоды идти очень трудно. А Европа – это регион, который давно ищет выгоду. Если маршрут в полтора раза короче, значит, он в полтора раза выгоднее. Я думаю, интерес различных игроков в Европе к Северному морскому пути будет определяться стоимостью услуг", - заявил Орлов.

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