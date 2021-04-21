Минэнерго оценило идею о прогрессивной шкале тарифов

СМИ писали, что с инициативой выступил Союз потребителей

В среду газета "Известия" сообщила со ссылкой на письмо Союза потребителей России в адрес премьер-министра Михаила Мишустина, что для населения страны предложили создать прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию. Ситуацию прокомментировал глава Министерства энергетики Николай Шульгинов.

"Инициативы по вводу прогрессивной шкалы энерготарифов не рассматриваются", - приводит его ответ ТАСС.

В изначальной публикации отмечалось, что предлагается увеличить стоимость единицы электроэнергии в случае ее потребления больше установленной нормы. Норматив хотят корректировать в зависимости от региона - влиять будет длительность светового дня.

Авторы инициативы полагают, что озвученная ими схема позволит решить проблему, при которой повышенную нагрузку несут промышленные предприятия, а также субъекты малого и среднего предпринимательства.

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