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Минэнерго оценило идею о прогрессивной шкале тарифов

07:48
  • среда
  • 21 апреля 2021

СМИ писали, что с инициативой выступил Союз потребителей

В среду газета "Известия" сообщила со ссылкой на письмо Союза потребителей России в адрес премьер-министра Михаила Мишустина, что для населения страны предложили создать прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию. Ситуацию прокомментировал глава Министерства энергетики Николай Шульгинов.
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"Инициативы по вводу прогрессивной шкалы энерготарифов не рассматриваются", - приводит его ответ ТАСС.

В изначальной публикации отмечалось, что предлагается увеличить стоимость единицы электроэнергии в случае ее потребления больше установленной нормы. Норматив хотят корректировать в зависимости от региона - влиять будет длительность светового дня.

Авторы инициативы полагают, что озвученная ими схема позволит решить проблему, при которой повышенную нагрузку несут промышленные предприятия, а также субъекты малого и среднего предпринимательства.

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