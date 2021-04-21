Похождения Петрова и Боширова: в чем еще обвинят русских "суперагентов"

Часовню развалили до них

И шпили видели, и боеприпасы взрывали, и жили по чужим паспортам. Весь интернет забит историями с Петровым и Бошировым, которых еще англичане разрекламировали в связи с загадочным отравлением Скрипалей. А теперь и чехи присоединились, обвинив сотрудников российского ГРУ в организации взрыва на территории республики. Хороши сотрудники разведки, наследили по всей Европе.

Злодействовала эта парочка давно, вот власти Чехии вдруг и прозрели – склад боеприпасов в деревне Врбетице рванул еще в 2014-м. Кто мог взорвать? Конечно, российские спецслужбы. А кто у нас самые знаменитые представители спецслужб? Конечно, Петров и Боширов. Которые "хайли лайкли" отравили Скрипалей.

В Чехии съемки камер видеонаблюдения разглядывали 7 лет, чтобы, наконец, опознать злодеев. Люди они хитрые, ушлые даже. Конечно, склад взрывать абы кого не пошлют. Действовали под псевдонимами: один с молдавским паспортом, в котором записано Николай Попа, второй был с паспортом Таджикистана и проходил под именем Руслана Табарова.

В молдавском Агентстве государственных услуг заявили, что паспорт на имя гражданина Николая Попы никогда не выдавался. А то мы шпионских романов не читали! Таким, как они, что склад взорвать! Они, в интернете говорят, и Суэцкий канал перегородили, и много чего еще готовы натворить!

Любую катастрофу, пожар, взрыв, развод, эпидемию теперь совершенно безопасно можно повесить на Петрова и Боширова, знаменитых агентов ГРУ. Бойль и Мариотт, Маркс и Энгельс, Бивис и Баттхед – эти пары вошли в историю и прославили себя на весь мир, породив бесчисленное количество интернет-мемов. Так что чешским спецслужбам только спасибо можно сказать, что наши Петров и Боширов уже летят по просторам интернета, превращаясь в интернациональный мем.

А что нет никаких доказательств, так даже интереснее. Чехи, правда, сказали, что есть, но делится доказательствами не будут. И это правильно. Скрипалей кто видел с момента отравления? Где свидетельства того, что Петров с Бошировым злодействовали на территории Соединенного королевства? Нет? Зато есть "хайли лайкли". Да кого сейчас волнует, что в действительности все не так, как на самом деле.

"ТВ Центр".

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