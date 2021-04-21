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Названо число россиян, которые не пойдут в отпуск этим летом

08:03
  • среда
  • 21 апреля 2021

Из тех, кто пойдет, многие останутся дома

Сервис по поиску работы Superjob провел опрос и выяснил, какое количество граждан страны не намерено брать отпуск летом 2021 года. Согласно результатам исследования, которые приводит ТАСС, таковых - около 28%.
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При этом из тех, кто все же намерен уйти в отпуск, 24% планируют путешествие, 18% останутся дома, 17% с планами не определились. 10% хотят поехать на дачу.

Среди самых популярных направлений для путешествия на это лето - Крым (6%), а также Краснодарский край, Байкал, Алтайский край, Карелия и Москва (по 5%).

За границу рассчитывают попасть 7% респондентов.

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