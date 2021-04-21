Владивосток заволокло дымом от природных пожаров

Видимость в краевой столице резко упала

Владивосток накрыла густая пелена. Ветер принёс дым от природных пожаров, полыхающих в Приморье и в приграничных китайских регионах. Местные жители делятся в интернете впечатляющими кадрами. Видимость в краевой столице резко упала, от запаха гари деться просто некуда. Синоптики обещают, что в четверг ветер усилится и избавит город от дыма.

По некоторым районам Приморья уже накануне прошёл ураган. В Дальнегорске ветер сорвал кровлю с поликлиники. Повреждена крыша школы в Кавалеровском районе. Кое-где поломаны деревья, они рухнули прямо на припаркованные автомобили.

Непогода и на юге России - в Краснодаре мощный ливень затопил городские улицы. В низинах образовались лужи глубиной до метра.

Рекордные дожди и в Москве. Столицу заливает уже второй день. Ожидается выпадение до половины месячной нормы осадков - в городе действует жёлтый уровень погодной опасности, передает "ТВ Центр".

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