В США присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве Флойда

В смерти афроамериканца признали виновным экс-полицейского

Экс-полицейский Дерек Шовин признан виновным в гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Такой вердикт вынесли присяжные. Стоит отметить, что они не сразу смогли принять общее решение - обсуждение растянулось на два дня.

На мужчину надели наручники сразу после того, как судья зачитал заключение коллегии. Активисты движения Black Lives Matter, которые не расходились с улиц, решение присяжных встретили громкими одобрительными криками.

Дерек Шовин проходит по трем статьям, в том числе по делу о непредумышленном убийстве - только по ней ему грозит до 40 лет тюрьмы. Окончательный приговор суда будет вынесен примерно через 2 месяца, передает "ТВ Центр".

Джордж Флойд умер после того, как во время его задержания был применён удушающий приём. Перед этим он несколько раз повторил "Я не могу дышать" - эти слова стали лозунгом протестных движений и погромов, которые охватили всю Америку. В то же время адвокат Шовина настаивал, что причиной смерти задержанного могли стать болезнь сердца и употребление наркотиков.

Президент США приветствовал вердикт по делу Флойда, и хотя в Белом доме заявляли, что Джо Байден не пытается повлиять на присяжных - он даже перенес запланированное ранее выступление до появления новостей из Миннеаполиса. Впрочем, решение присяжных вряд ли остановит волну протестов - буквально за несколько минут до оглашения приговора полицейский в штате Огайо застрелил 15-летнюю темнокожую девушку. Активисты BLM уже собрались у здания городской полиции.

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